Katar'da Kovid-19 nedeniyle toplu taşıma hizmetleri durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar'da Kovid-19 nedeniyle toplu taşıma hizmetleri durduruldu - Son Dakika

Katar'da Kovid-19 nedeniyle toplu taşıma hizmetleri durduruldu

6 saat önce

Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplu taşıma hizmetleri geçici olarak durduruldu.

Katar'da Kovid-19 nedeniyle toplu taşıma hizmetleri durduruldu, System.String[]

Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplu taşıma hizmetleri geçici olarak durduruldu.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, otobüs ve metro seferlerinin, pazar sabahına kadar durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada kararın, virüsten korunma önlemleri kapsamında alındığı aktarıldı.

Camilerde koronavirüs temizliği

Vakıflar Bakanlığı da camilerin temizlik çalışmalarının artırılması talimatı verdi.

Bakanlık ayrıca soğuk algınlığı bulunan kişilerin hastalık süreleri boyunca camilere gelmemesi uyarısında bulundu.

Katar Sağlık Bakanlığı dün ülkede tespit edilen Kovid- 19 vaka sayısının 262'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti

Son Dakika Haberleri
06:41 Amerika'da koronavirüs paniği devam ediyor - NEW
06:23 MALATYA'DA TREN YOLUNDA KORONAVİRÜSÜ TATİLİ YOĞUNLUĞU
05:48 Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü
05:46 Kerkük'te koronavirüse karşı kapsamlı dezenfekte çalışmaları başladı
05:44 ABD'de koronavirüs korkusu eğitime darbe vuruyor - NEW

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 06:46:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Katar'da Kovid-19 nedeniyle toplu taşıma hizmetleri durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]