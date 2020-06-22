Katar'da müzeler ve tarihi mekanlar temmuzda yeniden açılacak - Son Dakika

Katar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 3 ayı aşkın süredir kapalı olan müze ve tarihi mekanların 1 Temmuz'dan itibaren yeniden açılacağını duyurdu.

Katar Müzeler Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, kararın İslam Sanatı Müzesi ile Arap Modern Sanat Müzesi'ni kapsadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Zübare arkeolojik sit alanı, Cessasiye ve Barzan Kuleleri'nin de karar kapsamında olduğu aktarıldı.

Müze ve tarihi alanların pazartesi-perşembe günleri arasında yerel saatle 09.00'dan 15.00'e kadar ziyaretçilere açık olacağının kaydedildiği açıklamada, ziyaretçilerin gelmeden önce kurumun internet sitesi üzerinden bilet alması gerektiği ifade edildi.

Katar Müzeler Kurumu, 1 Mart'ta müze ve tarihi alanların koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılması kararı almıştı.