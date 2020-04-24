Katar'da ramazan, Kovid-19'la mücadele tedbirlerinin gölgesinde başladı - Son Dakika
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Katar'da ramazan, Kovid-19'la mücadele tedbirlerinin gölgesinde başladı

6 saat önce

Ramazan ayı bu yıl birçok İslam ülkesinde olduğu gibi Katar'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele önlemlerinin gölgesinde başladı.

Katar'da ramazan, Kovid-19'la mücadele tedbirlerinin gölgesinde başladı, System.String[]

Ramazan ayı bu yıl birçok İslam ülkesinde olduğu gibi Katar'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele önlemlerinin gölgesinde başladı.

Rahmet ve bereket ayı olarak kabul edilen ramazanda, her ülke kendine özgü bazı adet, gelenek ve etkinlikleri yıllardır sürdürüyor. Ancak bu yıl salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler, çoğu ülkede ramazan geleneklerinin rafa kaldırılmasına neden oldu.

Katar'da her yıl ramazan ayından günler önce çarşı ve pazarlar süslenir, oruç ayının gelmesiyle de ülkenin geleneksel lezzetlerinin süslediği iftar sofralarında aile meclisleri kurulur, akrabalar ve aileler arasında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilirdi.

Ramazan çadırları kurulmayacak

Başkent Doha'da her yıl ramazan ayında Katarlı varlıklı aileler ve hayır kurumları bu ay için özel tasarlanan iftar çadırları kurup, ihtiyaç sahiplerinin ve Doha'da çalışan yüzlerce göçmen işçinin iftar yapmasına imkan tanırdı.

Bu yıl Doha Belediyesi salgına karşı alınan tedbirler kapsamında ramazan çadırlarının kurulmayacağını ve ihtiyaç sahiplerine yardımların doğrudan ulaştırılacağını açıkladı.

Geleneksel gece yemeği "Gabka"ya kısıtlama

Körfez ülkelerinde günümüzde de yaşatılan eski bir ramazan geleneği olan "Gabka" adı verilen gece yemeği davetleri de Katar'da kısıtlama getirilen ramazan adetleri arasına girdi.

Özellikle Körfez ülkelerinde günümüzde büyük otellerde tertip edilen, ramazan gecelerinde devlet memurları, şirket çalışanlarının yanı sıra aile bireylerinin de bir araya geldiği ve geleneksel yemeklerin yendiği bu etkinliğin sosyal bağları kuvvetlendirme amacı taşıdığı belirtiliyor.

Çocukların ramazan şenliği de iptal edildi

Katar'da ramazan ayının 14. akşamı çocukların oruç tutmaya alışmaları için düzenlenen "Garangao" adeti de bu sene yerine getirilmeyecek.

Garangao şenliğinde çocuklar iftardan sonra geleneksel elbiselerini giyip kapı kapı dolaşarak şeker ve çikolata topluyor.

Bu geceye özel şarkılar söyleyerek ve ellerindeki taşları birbirine vurarak ritim tutan çocuklara eskiden hurma ve üzüm ikram edilirken günümüzde ise şeker, çikolata, çerez türü atıştırmalıklar veriliyor.

Ramazan topu da atılmayacak

Katar'da iftar saatini bildiren ramazan topunun da Kovid-19 önlemleri kapsamında atılmayacağı açıklandı.

Ramazan aylarında meydanlarda topun etrafında toplanarak iftar vakti topun patlamasını izlemek, halkın geleneksel ramazan adetlerinden biri olarak biliniyor.

Katarlılar bu yıl salgın nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde bu keyifli anı da yaşayamayacaklar.

Katar, Doha, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 04:08 Kaynak: AA

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