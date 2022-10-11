Türk Hava Yollarının sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte Türk sanatçılar Dr. Evrim Kaşıkcı ve Osman Ekşi ile Katarlı sanatçı Şeyh Abdurrahman Al Sani, Türk ve Katarlı misafirlere konser verdi.

Kaynak: AA

Yunus Emre, Türkiye, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Katar'da 'Türk ve Katar Müziği Konseri' düzenlendi - Son Dakika

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