Katar'da vatandaşlara zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamaları çağrısı - Son Dakika

Katar'da, 10 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ve vaka sayısının 460'a yükselmesinin ardından, vatandaşlara zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Kriz Yönetimi Yüksek Komitesi Sözcüsü Lulva el-Hatır, konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında 10 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son tespitlerle ülkedeki vaka sayısının 460'a yükseldiğini ifade eden Hatır, şu ana kadar 10 kişinin iyileştiğini, yoğun bakımda olan 6 vaka dışında da diğer hastaların durumlarının stabil olduğunu söyledi.

Hatır, salgını önleyebilmek için vatandaşlara zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunarak, salgını hafife almamaları ve toplu alanlarda gerekli mesafeyi korumaları tavsiyesinde bulundu.

Katar Kriz Yönetimi Yüksek Komitesi, ülkede Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının 450 olduğunu, 4 kişinin iyileşerek taburcu edildiğini duyurmuştu.