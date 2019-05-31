Son Dakika Haberleri: Katar'da yeni medya kenti kuruluyor
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Katar'da yeni medya kenti kuruluyor

2 saat önce

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkede yeni bir "medya kenti" inşası yasasını onayladı.

Katar'da yeni medya kenti kuruluyor, System.String[]
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkede yeni bir "medya kenti" inşası yasasını onayladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:53 
Katar, Ekonomi
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