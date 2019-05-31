Katar'da yeni medya kenti kuruluyor
2 saat önce
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkede yeni bir "medya kenti" inşası yasasını onayladı.
Katar
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:53
Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkede yeni bir "medya kenti" inşası yasasını onayladı.
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