Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi. - Son Dakika

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Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi.
12 dakika önce
Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:16 Kaynak: AA
Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi.
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