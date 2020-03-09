Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi. - Son Dakika

Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi.

12 dakika önce

Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi.

Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi., System.String[]

Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi.

Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:16 Kaynak: AA
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