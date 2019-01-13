Son Dakika Haberleri: Katar'daki Askeri Varlığımızı Artırıyoruz"

Katar'daki Askeri Varlığımızı Artırıyoruz"

45 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, askeri varlıklarını artırma hususunda Katarlı yetkililerle mutabakata vardıklarını söyledi.

Katar'daki Askeri Varlığımızı Artırıyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, askeri varlıklarını artırma hususunda Katarlı yetkililerle mutabakata vardıklarını söyledi.

Pompeo, Orta Doğu ülkeleri ziyareti kapsamında Katar'ın başkenti Doha'da mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Katar ve ABD'nin Irak ve Afganistan dahil bölgedeki diğer sorunların çözülmesi hususunda ortak çalıştığını söyleyen Pompeo, "Katar, ABD'nin 13 bin askerini ağırlıyor ve bu nedenle Katar'a minnettarız." ifadelerini kullandı.

Pompeo, sözlerine şöyle devam etti:

"Katar ile Udeyd Hava Üssü'ndeki varlığımızın artırılması hususunda mutabakata vardık. Katar, ABD'nin terörle mücadele çabalarını güçlendiriyor ve DEAŞ ile mücadelede önemli bir üye."

Bin Selman'dan yeni cevaplar bekleniyor

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dair ise Pompeo, "(Cinayet) Kabul edilemez ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan yeni cevaplar almaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Her iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin durumuna da değinen ABD'li Bakan, "Aramızdaki ticari ilişkiler istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bizimle birlikte olan birçok Amerikalı iş adamının bu derin ilişkilerde etkisi var." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısında Pompeo'ya, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan Körfez krizini çözmekle görevlendirilen Özel Temsilci ve ABD Merkez Komutanlığı eski Başkanı Anthony Zinni'nin 8 Ocak'ta istifa etmesi hatırlatıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, istifanın Washington'ın krize yönelik yaklaşım ve siyasetinde değişiklik olacağı anlamını taşımadığını belirtti.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE, 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamış, Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:57 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı, Katar, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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