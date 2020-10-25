Katar'daki büyük marketler zinciri Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı - Son Dakika

Katar'daki büyük marketler zinciri Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı

25.10.2020 10:39

Körfez ülkelerinde gayriresmi olarak başlatılan boykot çağrılarına karşılık, Katar'daki büyük marketler zincirlerinden "Al Rawnak"ın Türk ürünlerini tanıtma kampanyası, Katarlılar ve ülkede yaşayan yabancılar tarafından büyük ilgi gördü.

Körfez ülkelerinde gayriresmi olarak başlatılan boykot çağrılarına karşılık, Katar'daki büyük marketler zincirlerinden "Al Rawnak"ın Türk ürünlerini tanıtma kampanyası, Katarlılar ve ülkede yaşayan yabancılar tarafından büyük ilgi gördü.

Ülkedeki tüm şubelerinde satışa sunduğu Türk ürünlerinin üzerine Türk bayrağı yerleştiren firma, indirimler yaparak ürünleri uygun fiyatlarla satışa sundu.

AA muhabirine konuşan Al Rawnak Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim el-Derviş kampanyayı başlatma nedenini "Türk halkının İslam ümmetinin adil sorunlarıyla ilgilenmesi ve abluka sırasında Katar halkının yanında durması" şeklinde açıkladı.

Derviş, "Maalesef bazı ülkelerin başını çektiği Türk ürünlerine yönelik boykot çağrıları ve Türkiye'nin karalanması kampanyalarına karşılık bizim de böyle bir hamleyle rolümüzü yerine getirmemiz gerektiğini düşündük." ifadelerini kullandı.

"Türk ürünleri, toplumdaki tüm kesimlerin satın alma gücüne hitap eden, benzerleriyle fiyatta rekabet edebilir ve yüksek kaliteli mallardan oluşuyor." diyen Derviş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye destek amacıyla Türk ürünlerinin satın alınması yönünde büyük bir ilgi oldu. Vatandaşlar ve ülkede yaşayan yabancıların bu konuda bilinçli olmalarından dolayı Türk mallarının satın alınması ve Türk ekonomisinin desteklenmesi amacıyla güçlü bir faaliyet gerçekleşti. Müşteriye sunulan Türk ürünü sayısı 5 binden fazla, ayrıca başka ülkelerin ürünlerinin yerine de Türk ürünleri getirildi."

Al Rawnak markete alışveriş için gelen müşterilerden Ahmed Ali ise Türkiye'nin kendilerinin vermiş olduğu bu desteği çoktan hak ettiğini Katar'da ya da yurt dışında bulunan tüm iş adamlarının bu desteğe katılmalarını arzuladığını aktardı.

Öte yandan Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu da attıkları adımdan dolayı marketler zincirini ziyaret ederek firmanın sahibi Muhammed Derviş'e teşekkürlerini sundu.

Ekim ayının başından bu yana Körfez ülkelerinde gayriresmi bir şekilde Türkiye'den gelen mallara karşı boykot çağrıları yapılmaya başlanmıştı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı elektronik sinekler diye isimlendirilen sosyal medya trolleri tarafından yürütülen karalama kampanyalarında Türk ürünlerinin satın alınmaması yönünde paylaşımlar yapıldı.

Söz konusu boykot çabalarına karşılık ekim ortalarında sosyal medyada başlatılan karşı hamleyle Türk ürünlerine destek etiketleri Körfez ülkelerindeki halklar tarafından büyük ilgi gördü.

Katar'daki büyük marketler zinciri Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı
Katar'daki büyük marketler zinciri Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı
Katar'daki büyük marketler zinciri Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı
Katar'daki büyük marketler zinciri Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı

Türkiye, Körfez, Katar, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar'daki büyük marketler zinciri Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Azerbaycan Dağlık Karabağ için vura vura ilerliyor! Ermenilerin mühimmatları tükendi 'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi
KPSS ön lisans sınavı başladı: Adayların heyecanına aileler dışarıdan ortak oluyor KPSS ön lisans sınavı başladı: Adayların heyecanına aileler dışarıdan ortak oluyor         
10:45
Nihat Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'ndan "Otelinde içki satılıyor" iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız         
10:27
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi         
08:09
Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "terörist" dedi         
07:37
Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti         
22:21
Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu         
21:37
Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil         
20:11
Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot         
17:31
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı         
15:50
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 11:31:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Katar'daki büyük marketler zinciri Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei