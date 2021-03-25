Katar'daki eskrim organizasyonunda 3 milli sporcu mücadele edecek

Katar'da yarın başlayacak 2021 Doha Eskrim Grand Prix'de flöre branşında Türkiye'yi 3 sporcu temsil edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Doha'da 26-28 Mart tarihlerinde flöre branşında düzenlenecek organizasyonda İrem Karamete, Martino Minuto ve Alisa İsbir milli formayla piste çıkacak.

2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda, 50 ülkeden 300 flöreci madalya arayacak.

Erkeklerde yarın, kadınlarda 27 Mart Cumartesi günü eleme turlarının yapılacağı grand prix'de 28 Mart Pazar günü ise kadınlar ve erkeklerde bireysel final heyecanı yaşanacak.