Katar'daki lüks otele Türk mobilyası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Katar'daki lüks otele Türk mobilyası - Son Dakika Ekonomi

Katar'daki lüks otele Türk mobilyası

7 saat önce

Türk mobilya sektörü kalitesi ve çeşitliliği ile dünyadaki yerini sağlamlaştırıyor.

Katar'daki lüks otele Türk mobilyası, System.String[]

Türk mobilya sektörü kalitesi ve çeşitliliği ile dünyadaki yerini sağlamlaştırıyor. Türk üretimi mobilyalar, Katar'ın en şık ve gösterişli otellerinden birinde kullanıma alındı.


700'ün üzerinde proje ile elde ettiği deneyimi ürettiği mobilyalara yansıtan Türk mobilya markası, yurt dışı projelerine bir yenisini daha ekledi. Katar'ın kalbindeki lüks bir otel için 3 ay gibi kısa bir sürede 500 parça mobilya üretimi gerçekleştiren marka, yurt dışında büyümeye devam ediyor.


Lüks deneyimler ve birinci sınıf konukseverlik sunmak için tasarlanan söz konusu otel tercihini yerli markadan yana kullandı. Çok iyi döşenmiş 264 oda, süit ve 96 şık daireden oluşan otelin balo salonunda, çocuk kulübünde, SPA'sında ve restoranında bulunan tüm mobilyalar Türk mobilya markası Hotelya tarafından üretildi. Kalite ve doğru ergonominin öne çıktığı ürünler Türkiye'de bulunan Hotelya üretim tesislerinde 3 ay gibi kısa bir zamanda üretildi. - İSTANBUL

Katar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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