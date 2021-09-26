Katar'daki parlamento seçimlerinin katılımcı demokrasiyi güçlendirmesi bekleniyor - Son Dakika

Katar'da 2 Ekim'de yapılacak Şura Meclisi (parlamento) seçimleri için aday olan isimler, bu seçimlerin, halkı karar alma sürecine dahil edeceğini ve Körfez'de örnek alınacağını düşünüyor.

Ülke genelinde toplam 30 bölgede gerçekleştirilecek seçimlerde 30 koltuk için 28'i kadın 284 aday yarışıyor.

10. Bölge adaylarından Nasır Hasan Ferac el-Ensari, AA muhabirine, "Seçilecek parlamento vatandaş ile devlet arasında bir köprü olacak ve halkın çoğu mevcut durumu geliştirmek için ona güveniyor." dedi.

İster aday ister seçmen olsun, tüm vatandaşların büyük bir sosyal etkileşim içinde olduğunu vurgulayan Ensari, seçilecek olan bu ilk Şura Meclisi'nin gelecek seçimler için bir dayanak olacağını dile getirdi.