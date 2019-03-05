Katar'daki Türk Askerleri Arapça Eğitimini Tamamladı
39 dakika önce
Katar'daki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı 99 askeri personel, Arapça eğitimini tamamladı.
Katar
'daki Türk Silahlı Kuvvetleri
'ne (TSK
) bağlı 99 askeri personel, Arapça eğitimini tamamladı.
Katar Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, TSK'den 99 askeri personelin 3 Aralık
2018'de başladıkları yoğunlaştırılmış Arapça eğitimini 27 Şubat'ta tamamladığı belirtildi.
Kursun bitiş törenine Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Enstitüsü Diller Okulu Müdürü Muhammed eş-Şehvani ile TSK ve Katar Silahlı Kuvvetlerinden yetkililer katıldı.
Türk güçleri, Katar ile Türkiye
arasında 19 Aralık 2014'te imzalanan anlaşma kapsamında Katar'daki Tarık bin Ziyad Askeri Kışlası'nda konuşlandırılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:10 Kaynak: AA
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