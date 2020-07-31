Katar'daki Türk Birliği'nde bayramlaşma programı - Son Dakika
Katar'daki Türk Birliği'nde bayramlaşma programı
Bayramlaşma programından detaylar Katar'ın başkenti Doha'daki Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda bayramlaşma programı düzenlendi.
Bayramlaşma programından detaylar Katar'ın başkenti Doha'daki Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda bayramlaşma programı düzenlendi. Program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştirildi.
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31.07.2020 20:52:35. #1.13#
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