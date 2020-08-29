Katar'daki Türk kuyumcusunu soyan Tunuslu, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika

Katar'daki Türk kuyumcusunu soyan Tunuslu, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Katar'ın başkenti Doha'daki Türk kuyumcusundan hırsızlık yaptığı tespit edilen Tunuslu bir yolcu, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Katar'ın başkenti Doha'daki Türk kuyumcusundan hırsızlık yaptığı tespit edilen Tunuslu bir yolcu, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Edinilen bilgiye göre, mücevher mağazasından hırsızlık yaptığı belirlenen Tunus vatandaşı M.B'nin İstanbul'a geleceği ihbarı alındı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, M.B'nin tarifeli uçakla dün saat 16.30'da Katar'dan İstanbul Havalimanı'na geleceğini belirledi. Polis ekipleri, uçaktan inen M.B'yi durdurdu. Valizlerde yapılan aramada, 56 bin 500 Katar Riyali, 5 bin 300 dolar, 4 altın bileklik, 13 kolye, 17 lüks güneş gözlüğü, 5 kol saati, 4 cep telefonu ve kulaklık ile iki karton elektronik sigara tespit edildi. Suçunu itiraf eden Tunuslu yolcu sevk edildiği savcılığın ardından cezaevine gönderildi. Bulunan para ve değerli eşyaların işlemlerin ardından Doha'daki mağazaya gönderileceği bildirildi.

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