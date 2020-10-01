"Katar'daki uluslararası projeye katılan tek Türk üniversitesi olduk" - Son Dakika

"Katar'daki uluslararası projeye katılan tek Türk üniversitesi olduk"

İstanbul Aydın Üniversitesi, "Coronavirüs Krizinin Ulusal ve Uluslararası Hukuki Düzenlemelere Yansıması" konulu uluslararası projeye Türkiye'den katılan tek üniversite olduklarını duyurdu.

İstanbul Aydın Üniversitesi, "Coronavirüs Krizinin Ulusal ve Uluslararası Hukuki Düzenlemelere Yansıması" konulu uluslararası projeye Türkiye'den katılan tek üniversite olduklarını duyurdu. Üniversitenin Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Aydın, "Proje kapsamında özellikle hukuk alanında COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler ve bunların etkileri ele alındı" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını hakkında, Katar'ın Doha kentindeki Katar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muhammed MATTAR tarafından düzenlenen ve 23 ülkeden 27 üniversitenin iştirak ettiği, "Coronavirüs Krizinin Ulusal ve Uluslararası Hukuki Düzenlemelere Yansıması" konulu projeye Türkiye'den katılan tek üniversite olduklarını açıkladı.

KONU, KORONAVİRÜSE KARŞI HUKUKİ TEDBİRLER

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve üniversite proje koordinatörü Prof. Dr. Ufuk Aydın, "Projeye ülkemizden sadece İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesinin katılması bizim için gurur kaynağı oldu. Proje kapsamında özellikle hukuk alanında COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler ve bunların etkileri ele alınıyor. Biz de bu projede ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Her alanda uluslararası iş birliği çalışmalarımız artarak sürecek" dedi.

"PROJEYİ ASLEN ÖĞRENCİLER YÜRÜTÜYOR"

"Coronavirüs Krizinin Ulusal ve Uluslararası Hukuki Düzenlemelere Yansıması" konulu projeye İAÜ'nün kendisinin de aralarında olduğu 8 öğrenci, bir araştırma görevlisinden oluştuğunu kaydeden Prof. Dr. Aydın, "Projenin asıl yürütücüsü öğrenciler diyebiliriz. Arş. Gör. Melis Kutlu arkadaşımız ve ben daha çok koordinasyonu sağlıyoruz. Proje kapsamında, katılımcı ülkelerde COVID-19 salgınına karşı hukuk alanında alınan tedbirler, bu tedbirlerin etkileri ve daha başka yapılması gerekenler ele alınıyor. Her üniversite, verilen beş konu başlığından birini seçerek üzerinde çalışıyor. Bizim alanımız iş ve sosyal güvenlik hukuku olduğu için bu konu başlığını seçtik. Projenin lansmanı 30 Kasım 2020 tarihinde online ortamda uluslararası bir sempozyumla gerçekleştirilecek. Hazırlanan rapor ve metinler 14 Aralık 2020 tarihine kadar, Katar Üniversitesi'ne gönderilecek. Oluşturulan bu havuz, 31 Ocak 2021 tarihinde bir rapor ve bildiriler kitabı olarak yayımlanacak" ifadelerini kullandı.


Katar'daki uluslararası projeye katılan tek Türk üniversitesi olduk
Katar'daki uluslararası projeye katılan tek Türk üniversitesi olduk
Katar'daki uluslararası projeye katılan tek Türk üniversitesi olduk

İstanbul Aydın Üniversitesi, Üniversite, Katar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Katar'daki uluslararası projeye katılan tek Türk üniversitesi olduk' - Son Dakika

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