Katar'daki uzmanlara göre, ABD seçim sonuçları Washington'ın Körfez ile ilişkisini etkilemeyecek - Son Dakika

Katar'daki uzmanlara göre, ABD seçim sonuçları Washington'ın Körfez ile ilişkisini etkilemeyecek

03.11.2020 13:21
Katar'daki uzmanlara göre, ABD seçim sonuçları Washington'ın Körfez ile ilişkisini etkilemeyecek, System.String[]

Katar'daki uzmanlar, ABD'de başkanlık seçimlerininin sonucu ne olursa olsun Washington'ın Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin köklü bir değişim yaşamayacağını belirtti.

Katar'daki uzmanlar, ABD'de başkanlık seçimlerininin sonucu ne olursa olsun Washington'ın Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin köklü bir değişim yaşamayacağını belirtti.

Katar'ın Lusail gazetesi, Arap Araştırma ve Politika Araştırmaları Merkezi ve ABD-Katar İş Konseyi'nin işbirliğiyle ABD başkanlık seçimleri öncesi video konferans yöntemiyle sempozyum düzenledi.

Sempozyumda konuşan Katar Uluslararası Güvenlik Araştırmaları Akademisi Başkanı Macid el-Ensari, "ABD seçim sonuçları, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin başkentleri ile Washington arasındaki ilişkilerin doğasında herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır." dedi.

ABD-Körfez ilişkilerinin bugün başlamadığını, 1990'lardan bu yana devam eden bir durum olduğunu vurgulayan Ensari, "İlişkilerde herhangi bir değişiklik beklemiyorum ve Körfez kriziyle ilgili Demokrat aday Joe Biden için farklı bir tutum olmayacak." diye konuştu.

Ensari, Biden seçimleri kazanırsa, ABD'nin aşırı sağı temsil eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya verilen desteği azaltma eğilimine rağmen, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşme çabasını sürdüreceğini ifade etti.

Washington'daki Arap Politika Çalışmaları Merkezi Müdürü Halil el-Cehşan, yeni başkanın fikirleriyle uyumlu hale getirmenin gerekliliğini destekleyen demokratik bir toplumda, ülkedeki kurumların ABD seçimlerinin sonuçlarına uyum sağlayacağını kaydetti.

ABD seçimlerindeki Arap veya İslam ülkelerinin etkisinin sınırlı olduğuna işaret eden Cehşan, "Biden kazanırsa, ABD Körfez ülkeleri ile güçlü stratejik ilişkiler sürdürecektir, çünkü bunlar tarihsel ilişkilerdir. Bazı Körfez ülkeleriyle ilişkilerde biraz daha dikkatli olunması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

ABD-Katar İş Konseyi İcra Direktörü Muhammed Berekat, Körfez bölgesinin ABD ile ilişkilerinin ticarete yoğunlaştığını, Senato ya da Beyaz Saray'da kimin olduğu ile ilgili olmadığını aktardı.

Berekat, Körfez ülkelerinin ABD ile ilişkilerinde köklü bir değişikliğe neden olacak faktörlerin Körfez krizini çözmek, hava sahasını açmak veya ülkelere yaptırımlar uygulamak olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Körfez, Katar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar'daki uzmanlara göre, ABD seçim sonuçları Washington'ın Körfez ile ilişkisini etkilemeyecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Alanya'da yaklaşık 38 turistin bulunduğu tur teknesi alabora oldu, 1 kişi hayatını kaybetti Eski Fenerbahçeli Van der Wiel, panik atak rahatsızlığı yaşadığını duyurdu Viyana'daki saldırıdan kan donduran görüntüler! Vurdu, gitti, geri dönüp tekrar ateş etti Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği ayran ve su oldu Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada tartıştığı kişiyi bayıltana kadar dövdü 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun         
12:35
Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek         
11:57
Binali Yıldırım Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentini sordu, Aliyev neşeyle cevap verdi: Bir nefes kadar yakınız Binali Yıldırım Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentini sordu, Aliyev neşeyle cevap verdi: Bir nefes kadar yakınız         
11:48
Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından bir odaya kilitlendi Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından bir odaya kilitlendi         
11:26
Altın gram fiyatı 516 lirayla rekor tazeledi Altın gram fiyatı 516 lirayla rekor tazeledi         
11:17
Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü         
11:03
Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu         
10:42
Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim         
10:23
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı         
10:00
Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 3 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 3 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı         
09:52
Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak         
09:43
İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu         
09:15
Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı         
08:20
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 13:24:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Katar'daki uzmanlara göre, ABD seçim sonuçları Washington'ın Körfez ile ilişkisini etkilemeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei