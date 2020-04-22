Katar'daki yardım kuruluşlarından ramazan ayında "koronavirüs mağdurlarına" destek - Son Dakika
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Katar'daki yardım kuruluşlarından ramazan ayında "koronavirüs mağdurlarına" destek

6 saat önce

Katar'da özellikle ramazan aylarında ihtiyaç sahiplerine destek olabilmek için düzenlenen yardımlaşma kampanyaları, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha da önem kazandı.

Katar'daki yardım kuruluşlarından ramazan ayında

Katar'da özellikle ramazan aylarında ihtiyaç sahiplerine destek olabilmek için düzenlenen yardımlaşma kampanyaları, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha da önem kazandı.

Katar'ın önde gelen insani yardım kurumları, dünyada binlerce kişinin ölümü ve ekonomide ciddi zarara yol açan salgın nedeniyle bu yılki kampanyalarında bazı değişiklikler yaptı. İnsani yardımlarda ihtiyaç sahiplerine ek olarak salgından zarar görenlere de destek olunması hedefleniyor.

Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity), yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl ramazan ayında "İyilikle huzur bul" temalı bir kampanya başlattığını duyurdu.

Kampanya kapsamında yaklaşık 33 milyon dolar değerinde yardım projelerinin yürütüleceği kaydedilen açıklamada, başta Katar olmak üzere 30 ülkede yaklaşık 2,4 milyon kişiye ulaşılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, Katar genelinde ramazan ayı boyunca düşük gelirli yaklaşık 500 bin kişiye destek olunmasının planlandığına işaret edildi.

İftar sofraları yerine gıda paketlerinin dağıtımı yapılacak

Açıklamada, bu yıl diğer yılların aksine iftar sofralarının yerini gıda paketlerinin alacağı belirtildi.

Gıda paketlerinin alınan tedbirler kapsamında ihtiyaç sahiplerine özel araçlarla teslim edileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca dünya çapında salgından etkilenen 2 milyon kişinin destek beklediği ifade edildi.

Salgından etkilenenlere öncelik verilecek

Katar Kızılayı ise "İyilik en büyük sevap" temalı ramazan kampanyası kapsamında Katar ve 22 ülkeye destek olmayı planlıyor.

Kızılay, yaptığı açıklamada, kampanya çerçevesinde yaklaşık 17 milyon dolar değerindeki insani yardım projelerinin uygulanmasının ve salgın mağdurları başta olmak üzere 1 milyondan fazla kişiye ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.

Katar Kızılayı, bu kampanyanın; oruçlular için iftar, bayramlık, zekatların ulaştırılması gibi ramazanda ve ramazan ayı sonrasında salgınla mücadele gibi yardım projelerinin gerçekleştirilmesini kapsadığını kaydetti.

Zekatların önceden verilmesi

Katar Vakıflar Bakanlığına bağlı Zekat Fonu, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle ramazan ayında zekatların erken verilebileceğini duyurdu.

Zekat Fonundan yapılan yazılı açıklamada, salgın ve önlem amaçlı yürütülen bazı uygulamalar nedeniyle pek çok kişinin işsiz kaldığı ya da maaşlarında kısıtlamaya gidildiği bu yüzden verilecek zekatların bu kişilerin gelirlerine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Devlete bağlı "Katara Kültür Köyü" Kurumu ise ramazan ayında iki yardım girişimi başlatacağını bildirdi.

Girişimlerden birinin "Katara sepeti" temasıyla Katar Kızılayı ile birlikte yürütüleceği, diğerinin ise "Katara erzağı" temasıyla Katara Kültür Köyü restoranlarıyla birlikte gerçekleştirileceği ifade edildi.

Bu girişimlerin ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım edilmesi için Katara'nın "Yardımlaşıyoruz" kampanyası çerçevesinde yürütüldüğü aktarıldı.

Huzur, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:36 Kaynak: AA

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