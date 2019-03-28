Son Dakika Haberleri: Katar'daki "Yenilmez Muhafız 2019" Güvenlik Tatbikatı Sona Erdi

Katar'daki "Yenilmez Muhafız 2019" Güvenlik Tatbikatı Sona Erdi

1 saat önce

Katar'da ABD ve Ürdün ordusunun katılımıyla gerçekleştirilen "Yenilmez Muhafız 2019" güvenlik tatbikatı sona erdi.

Katar'daki
Katar'da ABD ve Ürdün ordusunun katılımıyla gerçekleştirilen "Yenilmez Muhafız 2019" güvenlik tatbikatı sona erdi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, 19 Mart'ta başlayan Yenilmez Muhafız 2019 güvenlik tatbikatının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin ABD ve Ürdün ordusundan birliklerin de katılımıyla Doha'nın güneyindeki El-Kalayle Askeri Üssü'nde gerçekleştirilen güvenlik tatbikatının son aşamasını izlediği ifade edildi.

FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, 19 Mart'ta yaptığı açıklamayla, Dünya Kupası güvenlik prosedürlerine hazırlık ve sınır ötesi tehditlere karşılık verme kapasitesini test etmeyi hedefleyen güvenlik tatbikatının başladığını duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:19 Kaynak: AA

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