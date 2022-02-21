?Katar'daki zirveden Avrupa'daki enerji krizine alternatif çözümler çıkabilir - Son Dakika

Rusya ile ABD arasında Ukrayna konusunda yaşanan gerilim ve buna bağlı olarak Avrupa'nın gaz tedarikinde sıkıntı yaşama ihtimali, Katar'da bu yıl altıncısı düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Zirvesi'ne farklı bir boyut kazandırdı.

Teknik düzeydeki toplantılarla dün başlayan, bugün ve yarın GECF üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla devam edecek olan zirvede, doğal gaz üretimi ve küresel talep seviyelerinin yanı sıra Ukrayna krizinin enerji piyasalarına yansımaları ele alınacak.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ay başında ABD Başkan Joe Biden ile görüşmesi ve ABD ile Katar arasında uluslararası enerji güvenliği konusundaki temaslar da zamanlama açısında zirveyi önemli kılan hususlar arasında yer alıyor.

Alternatif enerji kaynağı arayışları

ABD; Moskova ile Kiev arasında savaş çıkması ve Avrupa ülkelerinin gaz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Rusya'dan gelen gazın kesilmesi durumunda alternatif bir kaynak olarak 50 yıllık stratejik ortağı Katar'a bel bağlıyor.

Dünyanın ikinci en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı olan Katar'ın yanı sıra Cezayir, Avustralya ve ABD'nin Avrupa'daki muhtemel enerji krizini ek doğal gaz sevkiyatı yaparak önleyebileceği öngörülüyor.

Ancak bu durumun, bu ülkelerle, kendisi de GECF üyesi olan Rusya arasındaki ilişkileri bozabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

AA muhabirine konuşan enerji uzmanı Halid Budi, 6'ıncı GECF Zirvesi'ne, 11 büyük gaz üreticisi ülkenin katılacağını söyledi.

Zirvede gazın üretim ve pazarlanmasından küresel talep düzeyine kadar pek çok konunun masaya yatırılacağını aktaran Budi, "Özellikle Euro bölgesi, İngiltere, Hindistan ve Çin gibi büyük ekonomiler, enerji krizi yaşıyor. Bu da zirveye katılacak ülkelerin gündeminde olacak ve gaz arzının artırılmasına katkı sağlanacak." dedi.

Budi, Avrupa'ya gaz akışının kesilmesi ihtimalinin gündemde olduğu bir dönemde düzenlenen zirvenin bu haliyle küresel enerji krizi için alternatif çözümler sunabileceğini ve Katar'ın da bu alanda başrolü oynayabileceğini kaydetti.

Enerji krizi GECF'nin konumunu güçlendirmesine yardımcı olacak

Enerji piyasası uzmanı Ahmed Hasan Kerem de savaş ihtimalinin giderek arttığı bir zamanda, Avrupa'daki enerji krizinin Doha'daki GECF Zirvesi'nde gündeme geleceğini belirtti.

GECF ülkelerinin, gaza olan talebin artmasıyla piyasalara daha fazla gaz arzında bulunarak krizin etkilerinin hafifletilmesi konusunu masaya yatıracağını söyleyen Kerem, "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol piyasasında yaptığı gibi GECF de küresel gaz piyasasındaki etkinliğini artırmaya çalışıyor." diye konuştu.

Kerem, GECF Zirvesi'nde, doğal gaz piyasasında istikrarı sağlamaya dönük hamlelere ve Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimi yatıştırmaya yönelik kararlar alınacağını sözlerine ekledi.

Merkezi Katar'da bulunan GECF'nin üyeleri arasında, Cezayir, Bolivya, Mısır, Ekvator Ginesi, İran, Libya, Nijerya, Katar, Rusya, Trinidad ve Tobago ile Venezuela yer alıyor. Angola, Azerbaycan, Irak, Malezya, Norveç, Peru ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise gözlemci üye statüsünde bulunuyor.

Küresel doğal gaz rezervlerinin yüzde 71'ini temsil eden GECF, küresel enerji piyasasında ve uluslararası enerji kuruluşları arasında önemli bir güç olarak öne çıkıyor.