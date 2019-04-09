Son Dakika Haberleri: Katar'dan 3 Bankaya Dava

Katar'dan 3 Bankaya Dava

1 saat önce

Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Lüksemburg'tan 3 bankaya Londra ve New York'ta dava açtı.

Katar'dan 3 Bankaya Dava, System.String[]
Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Lüksemburg'tan 3 bankaya Londra ve New York'ta dava açtı.

Katar Hükümeti İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'dan Samba Bank, BAE'den First Abu Dhabi Bank ve Lüksemburg'tan Havilland Bank aleyhinde "dış piyasalarda Katar riyalini manipüle ederek zarar verdikleri" suçlamasıyla dava açıldı.

Açıklamada, Havilland Bank'ın New York'taki döviz platformlarında Katar riyaline ilişkin sahte teklifler sunduğu, Katar mal varlığı ile Katarlı yatırımcıların bulunduğu piyasa ve endekslerin işlemez hale gelmesinin hedeflendiği ileri sürüldü.

Açıklamada, Suudi Arabistan ve BAE bankaları hakkındaki suçlama ve zarara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Geçen ay, hükümete bağlı Katar Finans Merkezi Düzenleme Kurumu (QFCRA), BAE'ye ait First Abu Dhabi Bank'ın ülkedeki şubesinin yeni mudileriyle herhangi bir finansal işlem yapmasına yasak kararı getirmişti.

2017 yılı sonunda Katar Merkez Bankası, Doha'ya karşı olan ülkelerin ekonomiye zarar verme hedefiyle döviz ve tahvil piyasalarında manipülasyonlar yürüttükleri suçlamasıyla hukuki bir inceleme başlatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, Haziran 2017'de Katar'a yönelttikleri suçlamaların ardından diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuş, sonra aleyhinde abluka kararı almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:59 Kaynak: AA

Lüksemburg, Suudi Arabistan, Katar, Ekonomi
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