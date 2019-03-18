Son Dakika Haberleri: Katar'dan 6 sektöre davet

Katar'dan 6 sektöre davet

25 dakika önce

Katar'ın Türkiye ile ekonomik ilişkilerini artırmak istediğini ifade eden Katar Ankara Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi, "Yatırım yapmak isteyen herkese açık bir ekonomimiz var. Türk şirketleri için enerji, savunma, eğitim, emlak, inşaat ve medikal turizm gelecek vaat ediyor" dedi.

Katar'dan 6 sektöre davet, System.String[]
Katar'ın Türkiye ile ekonomik ilişkilerini artırmak istediğini ifade eden Katar Ankara Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi, "Yatırım yapmak isteyen herkese açık bir ekonomimiz var. Türk şirketleri için enerji, savunma, eğitim, emlak, inşaat ve medikal turizm gelecek vaat ediyor" dedi. (Yeşim Ardıç)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:05 

Türkiye, Katar, Ekonomi
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