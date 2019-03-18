Katar'dan 6 sektöre davet
25 dakika önce
Katar'ın Türkiye ile ekonomik ilişkilerini artırmak istediğini ifade eden Katar Ankara Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi, "Yatırım yapmak isteyen herkese açık bir ekonomimiz var. Türk şirketleri için enerji, savunma, eğitim, emlak, inşaat ve medikal turizm gelecek vaat ediyor" dedi.
Katar
'ın Türkiye
ile ekonomik ilişkilerini artırmak istediğini ifade eden Katar Ankara
Büyükelçisi Salem
Mubarak Al-Shafi, "Yatırım yapmak isteyen herkese açık bir ekonomimiz var. Türk şirketleri için enerji, savunma, eğitim, emlak, inşaat ve medikal turizm gelecek vaat ediyor" dedi. (Yeşim Ardıç)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:05
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