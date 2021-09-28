Katar'dan AFAD'a 265 milyon TL bağış - Son Dakika

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Katar'ın yangın ve sel afeti destek hesaplarına 265 milyon TL bağışta bulunduğunu duyurdu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yangın ve Sel Afeti Destek Hesaplarına yatan bağışların güncel tutarı 902 milyon 863 bin 848 TL'ye ulaşmıştır. Bugün 265 milyon TL bağış yapan Katar Devleti'ne kampanyaya destekleri için teşekkür ederiz" ifadeleri kullandıldı. Paylaşımda ayrıca 'YANGIN' veya 'SEL' yazıp 1866'ya SMS gönderilerek kampanyaya 10 lira bağışta bulunabileceği hatırlatıldı.