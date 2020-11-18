Katar'dan "Afganistan'da barış çabalarını desteklemeye devam" mesajı - Son Dakika

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin Afganistan'da barış ve güvenliğin sağlanması için her türlü çabayı göstermeye devam ettiğini belirtti.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Emir Al Sani ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani telefonda görüştü.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede, Doha'nın ev sahipliği yaptığı Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış müzakereleri ve Afganistan'daki son gelişmeler tartışıldı.

Katar Emiri Al Sani, ülkesinin Afganistan'da istikrar, barış ve güvenliğin sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam ettiğini vurguladı.

Afganistan Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri yaklaşık bir hafta önce telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Katar'ın başkenti Doha, 12 Eylül'de Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki ilk doğrudan barış müzakerelerine ev sahipliği yapmıştı. Görüşmelerden kısa süre sonra 6 Ekim'de Gani, Katar'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.