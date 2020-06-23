Katar'dan Arap Birliği toplantısında "Libya'nın egemenliğine saygı" çağrısı - Son Dakika

Katar'dan Arap Birliği toplantısında "Libya'nın egemenliğine saygı" çağrısı

Katar, "Libya'nın egemenliğine saygı duyulması, iç işlerine karışılmaması, işlenen suçlar ve insan hakları ihlallerine ilişkin sorumluların yargılanması" çağrısında bulundu.

Katar, " Libya'nın egemenliğine saygı duyulması, iç işlerine karışılmaması, işlenen suçlar ve insan hakları ihlallerine ilişkin sorumluların yargılanması" çağrısında bulundu.

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Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Arap Birliği, "Libya krizi ve Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı" konularını görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı düzenledi.

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad el-Merihi, ülkelerin egemenliğine saygı duyulması, iç işlerine karışılmaması, şahsi çıkar ve hedefler için bir tarafın diğer tarafa karşı desteklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Merihi, Libya'nın istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra halkın güvenliğini de güvence altına alacak kapsamlı bir çözüme ulaşmak amacıyla bu ülkedeki siyasi süreci başarılı kılmak için kollektif bir çalışmanın önemli olduğunu ifade etti.

Katar'ın Libya hükümetini desteklediğini yineleyen Merihi, tüm Libyalılara "Suheyrat Anlaşması'nı uygulama, müzakerelere geri dönme ve geçiş aşamasını tamamlama" çağrısı yaptı.

Merihi, "Katar, Libya'nın iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi reddeden kararlı tutumunu vurgulamaktadır." dedi

Katarlı Bakan ayrıca Libya'da meşru otoritesi bulunmayan silahlı güçlerin kontrolündeki bölgelerde ortaya çıkarılan toplu mezarlarla belgelenen sistematik öldürme eylemleri ve insan hakları ihlallerinin sorumlularının hesaba çekilmesi çağrısında bulundu.

Libya'daki krizin aşılması için Fas'ın Suheyrat kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yürütmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) görevlendirilmişti.

Anlaşmaya göre, yasama için Tobruk'ta Temsilciler Meclisi ve danışma kurumu olarak da Libya Devlet Yüksek Konseyi olmak üzere iki parlamento kanadı kurulmuştu.

Libya ordusu, 20 Haziran'da Hafter milislerinden temizlenen başkent Trablus ve Terhune kentindeki toplu mezarlar ve hastanelerde 5 Haziran'dan bu yana toplam 190 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu.

Libya ordusu söz konusu toplu mezarlarla ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısı yapmıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune ve çevresinde, son dönemde 8 toplu mezar tespit edilmişti.

Arap Birliği, Katar, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:53 Kaynak: AA

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