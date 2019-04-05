Katar'dan Bae'ye Libya Tepkisi

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), "Libya'daki taraflara şiddeti durdurma çağrısında bulunulan" ortak açıklamaya katılmasını eleştirdi.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), "Libya'daki taraflara şiddeti durdurma çağrısında bulunulan" ortak açıklamaya katılmasını eleştirdi.



Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lolva el-Hatır, ülkesinin General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.



Hatır, Libya'daki askeri gerginliği tırmandırmanın ülke içindeki kurumlara ve vatandaşlara yönelik istenmeyen bir dizi sorunlar ortaya çıkaracağını ve bölgenin güvenliğini etkileyeceğini kaydetti.



ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve BAE'nin, Libya'daki taraflara soğukkanlı olmaları ve olayları tırmandırmamaları çağrısında bulunmak için yayımladığı ortak açıklamaya da değinen Hatır, BAE'nin bu ortak açıklamaya katılmasını tepki gösterdi.



Hatır, "BAE, Hafter güçlerini sahada fiili ve aktif olarak destekliyor. BAE'nin böyle bir açıklaması göz boyama amaçlı olarak değerlendirilebilir mi?" dedi.



Sözcü Hatır, şöyle devam etti:



"Durum böyleyken, açıklamaya ortak olan ülkelerin, BAE'yi söylemlerinde çifte standardı bırakmaya ve sahadaki hareketlerle ilgili söylemlerinde tek dil kullanmaya teşvik etmesini istiyoruz. Bu açıklamanın bu ülkelerin gerçek yönelimini temsil ettiğini kabul edersek, söz konusu ülkeleri bu açıklamayı pratik bir şekilde uygulamaya koymaya ve Hafter'in güçlerini durdurarak siyasi yola geri dönmelerini sağlamaya davet ediyoruz."



ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve BAE, dün yayınladıkları ortak yazılı açıklamada, Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Geryan kentinde yaşanan çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirtmişlerdi.



Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, dün Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı.



Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı güç kullanma ve hava saldırıları düzenlemekle görevlendirmişti.



Trablus'un doğusuna 200 kilometre uzaklıkta bulunan Misrata kentindeki devrimci gruplar da Hafter'e bağlı güçleri durdurmak için hazır olduklarını açıklamıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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