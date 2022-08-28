Katar'dan Dünya Kupası yaklaşırken David Beckham'lı reklam kampanyası - Son Dakika
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Katar'dan Dünya Kupası yaklaşırken David Beckham'lı reklam kampanyası

28.08.2022 02:36
Katar'dan Dünya Kupası yaklaşırken David Beckham'lı reklam kampanyası

Katar, 2022 Dünya Kupası yaklaşırken, ülkeye stopover (duraklamalı) seyahatleri teşvik etmek için eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın reklam yüzü olduğu bir kampanya başlattı.

Katar, 2022 Dünya Kupası yaklaşırken, ülkeye stopover (duraklamalı) seyahatleri teşvik etmek için eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın reklam yüzü olduğu bir kampanya başlattı.

Katar, 2030 Stratejisi kapsamında, 2022 Dünya Kupası yaklaşırken turizm alanında önemli bir atılım gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Hükümete bağlı Katar Turizm, bu yeni kampanya ile Katar Havayolları tarafından sunulan stopover paketleriyle ilgili farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Kampanyanın yüzü olan eski İngiliz futbolcu Beckham da Katar'ın tüm ziyaretçiler için uzun yolculuklar sırasında nasıl güzel bir stopover noktası olabileceğini, 48 saat boyunca ülke çapında deneyimlediği maceralarıyla aktarıyor.

Katar Turizm'den yapılan yazılı açıklamada, 2030 yılına kadar yılda altı milyondan fazla ziyaretçi çekme stratejisini desteklemek için David Beckham'ın yer aldığı bir seyahat tanıtım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, bu kampanyayla, ülkenin müzeleri, tarihi ve kültürel önemli mekanları ve eşsiz doğa manzaralarına kadar ziyaretçilere gezme imkanı tanınan noktalarla ilgili avantajların sunulduğu kaydedildi.

Dünya nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının Katar'a 6 saatlik bir uçuş mesafesinde yaşadığı belirtilen açıklamada, bu ulaşılabilirliğin Katar'ı mola vermek için mükemmel bir duraklama noktası haline getirdiğine dikkat çekildi.

FIFA 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da yapılacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak.

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Kaynak: AA

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