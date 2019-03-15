Son Dakika Haberleri: Katar'dan Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa Baskınlarına Tepki

Katar'dan Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa Baskınlarına Tepki

25 dakika önce

Katar, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları kınadı.

Katar'dan Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa Baskınlarına Tepki, System.String[]
Katar, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin en güçlü şekilde kınandığı belirtilerek, "Bu tür saldırılar işgal kuvvetinin sistematik bir politikası olup İslam ümmetinin duygularını provoke etmektedir." denildi.

Uluslararası topluma "İsrail'in insani ve uluslararası hukuku aşan bu tür ihlalleri karşısında sessiz kalınmaması" çağrısı yapılan açıklamada, "Katar, Arap Birliği ile beraber Filistinli kardeşlerinin kararlılığına destek vermektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplumun ve özellikle bölge ülkelerinin bu yöndeki sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği belirtilirken, İsrail'e Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlarına yönelik ihlallerine son vermesi çağrısı yapıldı.

İsrail polisi korumasındaki 240 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bu sabah baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı 240'ı buldu. Bunların 40'ı dini yüksek okul öğrencisi." ifadesini kullanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:04 Kaynak: AA

Kudüs, Katar, Aksa, Güncel
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