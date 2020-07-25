Katar'dan Gazze'de 100 bin yoksul aileye nakdi yardım - Son Dakika

Katar'ın Gazze'de ihtiyaç sahibi 100 bin aileye gönderdiği nakdi yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başladı.

Gazze'deki binlerce Filistinli, her aileye 100'er dolar olmak üzere gönderilen nakdi yardımı almak için postane şubelerine geldi.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesinden perşembe günü yapılan yazılı açıklamada, yardımların dağıtımının 6 gün süreceği ve dağıtım sırasında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için alınan önlemlerin uygulanacağı aktarılmıştı.

Katar'ın gönderdiği bu yardım, her ay düzenli olarak Gazze'deki fakir ailelere gönderilen 30 milyon dolarlık yardımın 10 milyonluk kısmını oluşturuyor.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 7 Mayıs 2019'da, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına destek için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı vermişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, yardımların 300 milyon dolarlık kısmının Filistin yönetiminin eğitim ve sağlık sektörü bütçesine destek için bağış ve kredi olarak değerlendirileceğini, 180 milyon doların ise acil insani yardıma tahsis edileceğini açıklamıştı.

İsrail'in 2006'dan bu yana abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde halk, ekonomik yönden büyük sıkıntı yaşıyor.