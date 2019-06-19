Katar'dan Gazze'deki 60 bin aileye nakdi yardım

Katar
, Gazze
Şeridi'ndeki yaklaşık 60 bin yoksul aileye nakdi yardımda bulunacak.
Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi, yaptığı yazılı açıklamada, yardımların her aileye 100 dolar şeklinde yarın ödenmeye başlanacağını belirtti.
Toplamda 6 milyon dolar civarında yardımda bulunacaklarını aktaran İmadi, sürdürülebilir diğer projelerin hayata geçirilmesi için Katar'ın yaklaşık 4 milyon dolar daha tahsis ettiğini ancak bunun daha sonra duyurulacağını ifade etti.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 7 Mayıs'ta, Batı Şeria
ve Gazze'deki Filistin
halkına destek için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı vermişti.
Katar Dışişleri Bakanlığı
, yardımların 300 milyon dolarlık kısmının Filistin yönetiminin eğitim ve sağlık sektörü bütçesine destek için bağış ve kredi olarak değerlendirileceğini, 180 milyon doların ise acil insani yardıma tahsis edileceğini açıklamıştı.