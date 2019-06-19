Son Dakika Haberleri: Katar'dan Gazze'deki 60 bin aileye nakdi yardım
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Katar'dan Gazze'deki 60 bin aileye nakdi yardım

1 saat önce

Katar, Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 60 bin yoksul aileye nakdi yardımda bulunacak.

Katar'dan Gazze'deki 60 bin aileye nakdi yardım, System.String[]
Katar, Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 60 bin yoksul aileye nakdi yardımda bulunacak.
Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi, yaptığı yazılı açıklamada, yardımların her aileye 100 dolar şeklinde yarın ödenmeye başlanacağını belirtti.
Toplamda 6 milyon dolar civarında yardımda bulunacaklarını aktaran İmadi, sürdürülebilir diğer projelerin hayata geçirilmesi için Katar'ın yaklaşık 4 milyon dolar daha tahsis ettiğini ancak bunun daha sonra duyurulacağını ifade etti.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 7 Mayıs'ta, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına destek için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı vermişti.
Katar Dışişleri Bakanlığı, yardımların 300 milyon dolarlık kısmının Filistin yönetiminin eğitim ve sağlık sektörü bütçesine destek için bağış ve kredi olarak değerlendirileceğini, 180 milyon doların ise acil insani yardıma tahsis edileceğini açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:31 Kaynak: AA
Gazze, Katar, Güncel
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