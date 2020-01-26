Katar'dan Gazze'deki 70 bin aileye nakdi yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar'dan Gazze'deki 70 bin aileye nakdi yardım - Son Dakika

Katar'dan Gazze'deki 70 bin aileye nakdi yardım

6 saat önce

Katar, Gazze'deki 70 bin yoksul aileye yüzer dolarlık nakdi yardımda bulundu.

Katar'dan Gazze'deki 70 bin aileye nakdi yardım, System.String[]

Katar, Gazze'deki 70 bin yoksul aileye yüzer dolarlık nakdi yardımda bulundu.

Filistinli aileler, aylık yapılan yardımları alabilmek için Gazze'nin pek çok kentinde postane şubelerine akın etti.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, çarşamba günü, Gazze'de 70 bin yoksul aileye yüzer dolarlık nakdi yardımda bulunulacağını açıklamıştı.

Aylık olarak 12. kez yapılan söz konusu yardım, Katar'ın Gazze'ye tahsis ettiği 30 milyon dolarlık bağışın bir parçası olma özelliği taşıyor.

İsrail'in yaklaşık 13 yıldır abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde halk, ekonomik yönden büyük sıkıntı yaşıyor.

Katar, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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