Katar'dan Gazze'deki 75 bin aileye nakdi yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar'dan Gazze'deki 75 bin aileye nakdi yardım - Son Dakika

Katar'dan Gazze'deki 75 bin aileye nakdi yardım

6 saat önce

Katar, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 75 bin yoksul aileye nakdi yardımda bulundu.

Katar'dan Gazze'deki 75 bin aileye nakdi yardım, System.String[]

Katar, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 75 bin yoksul aileye nakdi yardımda bulundu.

İhtiyaç sahibi binlerce kişi Katar'ın yaptığı 100 dolar tutarındaki yardımı alabilmek için Gazze Şeridi'ndeki birçok kentte postane şubelerinin önünde sıraya girdi.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin, her aileye 100'er dolar olmak üzere Gazze'deki 75 bin aileye sunduğu nakdi yardımların bugün ödenmeye başlanacağını duyurmuştu.

Aylık olarak 11'inci kez yapılan yardımların, Katar'ın Gazze'ye tahsis ettiği 30 milyon dolarlık bağışın bir parçası olduğu ifade ediliyor.

İsrail'in yaklaşık 13 yıldır abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde halk, ekonomik yönden büyük sıkıntı yaşıyor.

Aralık, Katar, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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