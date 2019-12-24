Katar'dan Gazze'deki 75 bin aileye nakdi yardım - Son Dakika

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Postane şubelerinin önünde ve içerisinde sıraya giren Gazzeliler

İşlemlerin yapılması ve yardımların teslim edilmesi

Katar, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 75 bin yoksul aileye nakdi yardımda bulundu.

İhtiyaç sahibi binlerce kişi Katar'ın yaptığı 100 dolar tutarındaki yardımı alabilmek için Gazze Şeridi'ndeki birçok kentte postane şubelerinin önünde sıraya girdi.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin, her aileye 100'er dolar olmak üzere Gazze'deki 75 bin aileye sunduğu nakdi yardımların bugün ödenmeye başlanacağını duyurmuştu.