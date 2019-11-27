Son Dakika Haberleri: Katar'dan, Gazze'deki ailelere maddi yardım
Son Dakika Güncel Katar'dan, Gazze'deki ailelere maddi yardım - Son Dakika

Katar'dan, Gazze'deki ailelere maddi yardım

6 saat önce

Katar, Gazze'de 70 bin aileye maddi yardımda bulundu.

Katar'dan, Gazze'deki ailelere maddi yardım, System.String[]

Katar, Gazze'de 70 bin aileye maddi yardımda bulundu.

İhtiyaç sahibi Gazzeliler, 100'er dolarlık yardımı alabilmek için kentin birçok bölgesindeki postanede sıraya girdi.

Söz konusu maddi yardımın, Katar'ın Gazze'ye tahsis ettiği toplam 30 milyon dolarlık miktarın bir parçası olduğu belirtildi.

İsrail ile Filistin direniş grupları arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında Katar'ın, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 30 milyon dolar mali yardım yapmasına izin verilmişti. Yapılan bu yardım 30 milyon dolarlık bağışın 10. etabını oluşturuyor.

İsrail'in yaklaşık 13 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinli büyük geçim sıkıntısı yaşıyor.

İsrail, Katar, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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