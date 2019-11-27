Katar'dan, Gazze'deki ailelere maddi yardım

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İhtiyaç sahibi Gazzelilerin maddi yardım için sırada beklemesi

Postane çalışanlarının gerekli işlemleri yaptıktan sonra maddi yardımı ailelere teslim etmesi Katar, Gazze'de 70 bin aileye maddi yardımda bulundu.

İhtiyaç sahibi Gazzeliler, 100'er dolarlık yardımı alabilmek için kentin birçok bölgesindeki postanede sıraya girdi.

Söz konusu maddi yardımın, Katar'ın Gazze'ye tahsis ettiği toplam 30 milyon dolarlık miktarın bir parçası olduğu belirtildi.

İsrail ile Filistin direniş grupları arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında Katar'ın, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 30 milyon dolar mali yardım yapmasına izin verilmişti. Yapılan bu yardım 30 milyon dolarlık bağışın 10. etabını oluşturuyor.