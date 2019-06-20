Son Dakika Haberleri: Katar'dan Gazze'deki ailelere nakdi yardım
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Katar'dan Gazze'deki ailelere nakdi yardım

1 saat önce

Katar tarafından Gazze'ye gönderilen nakdi yardımlar, Gazze'nin Yeniden İmar Komitesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

Katar'dan Gazze'deki ailelere nakdi yardım, System.String[]
Katar tarafından Gazze'ye gönderilen nakdi yardımlar, Gazze'nin Yeniden İmar Komitesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı. Katar tarafından Gazze'ye gönderdiği nakdi yardımlar, 100'er dolar olmak üzere 100 bin aileye takdim etti. Katar Büyükelçisi İmadi, 60 bin aileye daha yardım yapılacağını açıkladı. Büyükelçisi İmadi, "Başka projeleri yapmak için 4 milyon dolar tahsis edilecektir" dedi. Öte yandan Katar'ın Kudüs Büyükelçi Yardımcısı Halid Elhardan, dağıtım işlemini takip etmek ve vatandaşlarını şikayetlerini dinlemek için Gazze'ye geldi. Katar, daha önce Gazze'deki ihtiyaç sahibi olan ailelere yardım edeceğini açıkladı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:21 Kaynak: İHA
Katar, Gazze, Güncel
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