Katar'dan Gazze'deki karantina merkezlerinde bulunanlara yardım - Son Dakika

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için yapılacak 150 milyon dolarlık yardım kapsamında, Gazze'de kurulan karantina merkezlerinde bulunanlara temel ihtiyaç maddeleri dağıtımına başladı.

Komite Başkanı Muhammed el-İmadi yaptığı yazılı açıklamada, Komite'nin, Katar Kalkınma Fonu'yla iş birliği içinde ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin direktifleri doğrultusunda Gazze'deki karantina merkezlerindekilere yardım malzemesi dağıtmaya başladığını ifade etti.

İmadi, söz konusu yardımların, Kovid-19'la mücadele için 6 ay boyunca Gazze'ye yapılması planlanan 150 milyon dolarlık yeni paketi kapsamında dağıtıldığını kaydetti.

Dağıtım işleminin Gazze'deki Sağlık ve Sosyal Kalkınma bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerçekleştirileceğini belirten İmadi, yardımların; karantina merkezlerine hazır yemek, temel elektrikli cihazlar, battaniye, yastık ve elektrik için gerekli yakıt ile karantinadaki kişilerin ailelerine sunulacak gıda kolilerinden oluştuğunu aktardı.

Katar haber ajansı QNA 22 Mart'ta, Katar Emiri Şey Temim'in, virüsle mücadele için Gazze'ye 6 ay boyunca 150 milyon dolarlık yardımda bulunulması talimatı verdiğini duyurmuştu.