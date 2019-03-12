Son Dakika Haberleri: Katar'dan Gazze'ye 1,7 Milyon Dolarlık 3 Proje

Katar'dan Gazze'ye 1,7 Milyon Dolarlık 3 Proje

2 saat önce

Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için oluşturulan komisyon, Filistinlilere sunulan yardımlar çerçevesinde 3 proje için imza attı.

Katar'dan Gazze'ye 1,7 Milyon Dolarlık 3 Proje, System.String[]
Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için oluşturulan komisyon, Filistinlilere sunulan yardımlar çerçevesinde 3 proje için imza attı.

Gazze'nin Yeniden İmarı için Katar Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Komisyon Başkanı Muhammed el-İmadi, Gazze'yi ziyaret etti.

İmadi, ziyaret kapsamında Gazze'de yaklaşık 1,7 milyon dolar değerinde 3 projenin başlatılması için anlaşma imzaladı.

İlk projenin Gazze'deki tek elektrik santrali için 350 bin dolar değerinde bir milyon litre kapasiteli akaryakıt deposu inşası olduğu aktarılan açıklamada, Gazze'de komisyon için bir merkez kurulmasını içeren ikinci projeye ise 630 bin dolar tahsis edildiği kaydedildi.

Üçüncü projenin ise Gazze'nin doğusundaki El-Huda konutlarında 704 bin dolar tutarında cami inşası olduğu ifade edildi.

Katar, Ekim 2018'de abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 150 milyon dolar değerinde acil insani yardım kararı almıştı. Söz konusu karar doğrultusunda daha önce Gazze'ye 3 kez nakdi yardım gönderilmişti. Katar ayrıca 28 Ocak'ta Gazze'de insani projelerde kullanılması amacıyla Birleşmiş Milletler'e (BM) 20 milyon dolarlık yardımda bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:12 Kaynak: AA

Katar, Gazze, Güncel
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