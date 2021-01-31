Katar'dan Gazze'ye 360 milyon dolarlık yardım - Son Dakika

Katar, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne 360 milyon dolarlık yeni bir mali yardım tahsis ettiğini duyurdu.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, abluka altındaki Filistinlilere destek kapsamında Gazze Şeridi'ne yeni bir mali yardım tahsis edilmesi talimatı verdi.

Tahsis edilen 360 milyon dolarlık mali yardımın, bugünden başlamak üzere 2021 yılı içinde ödeneceği kaydedildi.

Söz konusu yardımın Gazze'de ağırlaşan yaşam koşullarının iyileştirilmesi, çalışan maaşlarının ödenebilmesi, yoksul ailelere nakdi destek sağlanması ve elektrik santrallerinin çalıştırılması için kullanılacağı ifade edildi.

Filistinli kaynaklar da Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin, bu yardımın ilk kısmı kapsamında yaklaşık 60 milyon doları bölgeye ulaştırmak için Gazze Şeridi'ne geleceğini aktardı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.