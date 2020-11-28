Katar'dan Gazze'ye oksijen tüpü yardımı - Son Dakika

Katar'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle sıvı oksijen sıkıntısı yaşanan Gazze'ye oksijen tüpü yardımında bulunacağı belirtildi.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki Avrupa Hastanesinde Kovid-19 hastalarının yaşadığı sıvı oksijen açığını kapatmak için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

İmadi, salgın hastanesine çevrilen Avrupa Hastanesine ilerleyen günlerde oksijen tüpü tedarik edileceğini, 55 bin dolarlık bu yardımın hastanenin 2 haftalık ihtiyacını karşılayacağını dile getirdi.

İmadi, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının hastanelerdeki oksijen sıkıntısı nedeniyle yaptığı yardım çağrısının ardından bu kararı aldıklarını kaydetti.

Öte yandan, Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, 827 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 90'a, vaka sayısının da 19 bin 160'a yükseldiği ifade edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da 25 Ekim'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalarına sunulması gereken oksijeni sağlamakta zorlandıklarını duyurmuştu.

İsrail'in 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de, aktif vaka sayısının daha da artması halinde bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.