Katar'dan gelen Türk vatandaşları Çankırı'da karantina altına alındı - Son Dakika

Katar'dan gelen Türk vatandaşları Çankırı'da karantina altına alındı

ÇANKIRI - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Katar'da bulunan 162 Türk vatandaşı, ülkeye getirilerek Çankırı'da bulunan Sabiha Anne Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşları Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Bu tedbirler kapsamında Katar'dan kalkan uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 162 kişi, buradaki kontrollerinin ardından kara yoluyla Çankırı'ya getirildi. Çankırı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sabiha Anne Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, burada 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Çankırı Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacak.