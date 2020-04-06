Katar'dan getirilen 166 kişi Kırıkkale'de karantinaya alındı - Son Dakika

Katar'dan getirilen 166 kişi Kırıkkale'de karantinaya alındı

Kırıkkale'deki KYK yurduna 166 kişi yerleştirildi

İlk getirilenler camdan izledi

KIRIKKALE - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Katar'dan özel uçakla Ankara'ya getirilen 166 kişi, Kırıkkale'deki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.

Katar'dan özel uçakla Ankara'ya getirilen 166 kişi, hava limanında yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğinde 7 otobüsle Kırıkkale'ye taşındı. Aralarında öğrenci ve işçilerin bulunduğu Türk vatandaşları, Yahşihan ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. Polis, bekçi ve jandarmanın da binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı. AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri de alanda hazır bulundu.

Yurtlarda 14 gün karantina altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da süreç boyunca bu kişilere destek sağlayacak.

166 kişinin ayrı odalarda kalacağı, koridorlara da çıkışlarının yasak olduğu ve güvenlik kameraları ile güvenlik görevlilerince 7 gün 24 saat takip edileceği bildirildi. Odalarda hiçbir malzemenin eksik olmadığını belirten yetkililer temel ihtiyaçlarının tam olduğunu bildirdi. İki gün önce de Fransa'dan 143 kişi kente getirilerek karantinaya alınmıştı. Fransa'dan getirilerek odalara yerleştirilenlerden bazıları, yeni gelenleri camlardan izleyerek otobüsten inişlerini telefonla görüntülemesi dikkatlerden kaçmadı.

(HA-KA-NSO-Y)