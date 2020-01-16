Katar'dan göçmen işçilerin çıkış izinlerine kısmi iyileştirme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar'dan göçmen işçilerin çıkış izinlerine kısmi iyileştirme - Son Dakika

Katar'dan göçmen işçilerin çıkış izinlerine kısmi iyileştirme

6 saat önce

Katar'da, kamu ve özel sektörde çalışan göçmen işçilerin ülkeden çıkış haklarına kısmi iyileştirme yapıldı.

Katar'dan göçmen işçilerin çıkış izinlerine kısmi iyileştirme, System.String[]

Katar'da, kamu ve özel sektörde çalışan göçmen işçilerin ülkeden çıkış haklarına kısmi iyileştirme yapıldı.

Katar Hükümet İletişim Ofisinden yapılan açıklamayla, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'nin, çalışma kanununa tabi olmayan göçmen işçilerin ülkeden çıkışlarına dair düzenlemeleri duyuruldu.

Karar uyarınca, bakanlıklar, devlet kurum ve kuruluşları, petrol, doğal gaz, deniz taşımacılığı, tarım, hayvancılık alanlarında çalışanların yanı sıra özel ofis ve ev hizmetlerinde çalışanlara sözleşmeleri devam ederken geçici veya kalıcı olarak ülkeden çıkış hakkı tanındı.

Bu alanlarda çalışan göçmen işçilerin, iş akdi devam ederken ülkeden ayrılmak istemesi halinde, çıkış yapmadan en az 72 saat önce işverenlerini bilgilendirmesi gerekiyor.

Çalışma Bakan Yardımcısı Muhammed Hasan el-Ubeydli de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "güvenli bir çalışma ortamı sunmak, böylelikle kaliteli çalışanların sayısını artırmak ve uluslararası şirketlerin Katar'a yatırım yapmasını sağlamak amacıyla söz konusu kararların alındığını" söyledi.

Katar, 2016 yılında "göçmen işçilerin giriş çıkışına ilişkin düzenlemeyi" yürürlüğe koyarak kefalet sistemini kaldırmış, çalışanların para transferi ve ülkeden çıkışı gibi konularda da esneklik getirmişti.

Katar'ın da aralarında yer aldığı bazı Körfez ülkelerinde "kefalet" uygulaması çerçevesinde çalıştırılan yabancı işçiler, işveren veya aracıların "kefil" sıfatını tanıyarak, gerekli vize ve çalışma izinlerini alabilmek için ilgili kamu kurumlarına çeşitli harçlar ödemeleri ve teminatlar yatırmaları gerekiyordu.

Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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