Son Dakika Haberleri: Katar'dan haftada 3 sefer
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Katar'dan haftada 3 sefer

38 dakika önce

Katar Büyükelçisi Fikret Özer, Medical Park İzmir Hastanesini ziyaret ederek, Katar'dan Türkiye'ye düzenlenen seferlerin sağlık turizmine de katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Katar'dan haftada 3 sefer, System.String[]
Katar Büyükelçisi Fikret Özer, Medical Park İzmir Hastanesini ziyaret ederek, Katar'dan Türkiye'ye düzenlenen seferlerin sağlık turizmine de katkı sağlayacağına dikkat çekti.

İki ülke arasındaki sağlık turizmi ve ticari ilişkiler hakkında bilgi veren Özer, "2018 yılında Katar'dan Türkiye'ye hasta gönderme yönünde çalışmalar başlandı ve bu anlamda ciddi bir irade oluştu. Siyasi anlamdaki ilişkiler ekonomi gibi her alana intikal ediyor. Bu ilişkiler doğrultusunda Katar ile Türkiye arasında önemli bir ihracat söz konusu. Artan bu ihracatın kolaylaştırılması ve turizme katkı sağlaması için haftada 3 gün olmak üzere Katar'dan İzmir'e seferler başladı" dedi.

Türkiye ile Katar'ın her alanda birbirleriyle işbirliği içerisinde olduğunu belirten Özer, "Katar ile Türkiye ilişkileri Azerbaycan ile Türkiye ilişkisi gibidir. İki devlet bir millet diyebiliriz. Katarlı vatandaşlar Türkiye'nin gündemini son derece takip ediyorlar. Bizim üzüldüklerimize üzülüyorlar, sevindiklerimize seviniyorlar." dedi.

Ziyaret sonunda Katar Büyükelçisi Fikret Özer'e, Medical Park İzmir Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zafer Beken ve Beşhekim Yrd. Dr. Zeki Hozer tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:28 Kaynak: İHA
Fikret Özer, İzmir, Türkiye, Katar, Güncel
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