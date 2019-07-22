Son Dakika Haberleri: Katar'dan "Hürmüz Boğazı" açıklaması
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Katar'dan "Hürmüz Boğazı" açıklaması

7 dakika önce

Katar, Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyon karşısında endişe duyduğunu belirterek, tüm taraflara soğukkanlı olma çağrısı yaptı.

Katar'dan
Katar, Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyon karşısında endişe duyduğunu belirterek, tüm taraflara soğukkanlı olma çağrısı yaptı.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doha yönetiminin, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan ve uluslararası ve bölgesel deniz yollarını tehlikeye atan gelişmeleri endişeyle takip ettiği vurgulandı.
Durumun derhal kontrol altına alınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Katar'ın tüm taraflara soğukkanlı olma ve soruna barışçıl bir çözüm bulma çağrısı yaptığı kaydedildi.
Tanker krizi
İran'ın cuma günü Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoyduğu bildirilmişti. İngiliz basını, Liberya bandıralı tankerin işletmesinin İngilizlerde olduğunu yazmıştı.
İran, İngiltere bandıralı tanker Steno İmpero'yu denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu ancak İngiliz şirkete ait Liberya bandıralı tanker Mesdar'ın yoluna devam ettiğini açıklamıştı.
Cebelitarık'ta alıkonulan İran tankeri
İngiliz donanması, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta Suriye'ye petrol taşıdığı iddia edilen İran'a ait Panama bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.
İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.
İran, "Grace 1" tankerinin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.
İngiliz donanmasına ait HMS Montrose'un, geçen hafta Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uzaklaştırdığı iddia edilmişti.
İngiltere, bölgeye gemilerini korumak üzere ikinci bir savaş gemisi göndereceğini açıklamıştı.
Katar, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:10 Kaynak: AA
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