Üye Girişi
Katar'dan İdlib'de soğuktan etkilenen yaklaşık 10 bin aileye yardım - Son Dakika

Katar'dan İdlib'de soğuktan etkilenen yaklaşık 10 bin aileye yardım

25.01.2022 15:53
Katar'dan İdlib'de soğuktan etkilenen yaklaşık 10 bin aileye yardım

Katarlı yardım kuruluşu Katar Charity, Suriye'nin İdlib ilindeki kar ve fırtınadan etkilenen 9 bin 800 aileye gıda yardımı ulaştırdı.

Katarlı yardım kuruluşu Katar Charity, Suriye'nin İdlib ilindeki kar ve fırtınadan etkilenen 9 bin 800 aileye gıda yardımı ulaştırdı.

Katar Charity'nin Türkiye ofisi sorumlusu Muhammed Vahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada İdlib, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgesinden 9 bin 800 aileye gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.

Çadırsız kalan ailelere, 20 Ocak'tan beri yardımlarını sürdürdüklerini belirten Vahi, "İçinde pirinç, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, bulgur, fasulye, nohut, erişte, şeker, ayçiçek yağı, zeytinyağı, salça, kekik, tuz, reçel, tahin helva ve çay bulunan 10 bin gıda paketi, 1000 hijyen paketi, 1000 battaniyeyi, 1000 süngeri yardıma muhtaç ailelere ulaştırdık. 12 günlük sürede de 4 milyon ekmek dağıtacağız." dedi.

Yağmurdan etkilenen ailelere yardımların süreceğini vurgulayan Vahi, kısa sürede bölgeye ulaştıracakları 682 prefabrik eve ihtiyaç sahibi aileleri yerleştireceklerini, kirada kalan 300 aileye de 3 aylık kira desteği vereceklerini kaydetti.

Vahi, ihtiyaç sahiplerine 2 bin 800 gıda paketi ve 700 kışlık elbise paketi yardımı ulaştıracaklarını kaydetti.

Katar Charity, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana çeşitli alanlarda yardım çalışmaları yürütüyor.

Bölgede kış ayları çetin geçiyor

20 Ocak'tan beri etkili olan yoğun kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınmacı kamplarında hayatı olumsuz etkiliyor.

Yoğun kar yağışları nedeniyle İdlib'de çok sayıda çadır yıkılırken, yoksulluk içinde yaşayan bölge halkı uzanacak yardım elini bekliyor.

YORUMLAR
500

Suriye, İdlib, Katar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar'dan İdlib'de soğuktan etkilenen yaklaşık 10 bin aileye yardım - Son Dakika


Cüneyt Özdemir uçakta 10 saat mahsur kalan yurttaşı dinledi: Bir otobüs gelip alamadı mı sizi? Cüneyt Özdemir uçakta 10 saat mahsur kalan yurttaşı dinledi: Bir otobüs gelip alamadı mı sizi?         
15:54
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 166 öğrencinin aralık ayı servis ücretini ödedi Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 166 öğrencinin aralık ayı servis ücretini ödedi         
15:47
Son Dakika! İstanbul'da Kuzey Marmara ve TEM otoyolları dahil olmak üzere karayolları ağında bulunan tüm yollar trafiğe açıldı Son Dakika! İstanbul'da Kuzey Marmara ve TEM otoyolları dahil olmak üzere karayolları ağında bulunan tüm yollar trafiğe açıldı         
15:43
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
15:53 Cüneyt Özdemir uçakta 10 saat mahsur kalan yurttaşı dinledi: Bir otobüs gelip alamadı mı sizi?
15:45 Pfizer ve BioNTech, Omicron varyantı için aşı deneylerine başladı
15:43 Son Dakika! İstanbul'da Kuzey Marmara ve TEM otoyolları dahil olmak üzere karayolları ağında bulunan tüm yollar trafiğe açıldı
15:35 İstanbul'daki hakim ve savcılar, iki gün idari izinli sayılacak
15:29 Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında
15:24 Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!
15:21 Hırsızlar, kuyumcunun tuvalet duvarını delerek 1,5 milyon liralık altını çaldı
15:12 Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı
15:01 THY otelde kaldılar demişti! Geceyi karton üstünde geçiren yolculardan "Otel istiyoruz" protestosu
14:56 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Hızır velayeti alabilecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 16:02:55. #1.13#
SON DAKİKA: Katar'dan İdlib'de soğuktan etkilenen yaklaşık 10 bin aileye yardım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement