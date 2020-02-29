Katar'dan İdliblilere yardım - Son Dakika

Katar'da başlatılan yardım kampanyası ile toplanan ihtiyaç malzemeleri Kilis'e geldi. Kilis'te düzenlenen programla 50 tır dolusu yardım İdlip'e gönderildi.

Katar'da başlatılan 'Şam'ın Hakkı' kampanyası kapsamında temin edilen 50 TIR dolusu insani yardım malzemesi Katar Charity tarafından Kilis'e getirildi. Kilis'te düzenlenen törenle yardım malzemeleri, İdlib'ten güvenli bölgeler Azez, El bab ve Cerablus gibi bölgelere sığınan savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere gönderildi. Gönderilen yardımlar içerisinde gıda, hijyen paketi, sünger yatak, battaniye, halı ve kömür gibi çok sayıda acil yardım malzemeleri yer alıyor. Organizasyon için Kilis'e gelen Katar Charity heyeti Elbeyli kampına da giderek kampta yaşayan insanlara da yardım malzemesi dağıttı. Dağıtımdan sonra fırın ve aşevi ziyareti de gerçekleştirdiler. Heyet daha sonra Kilis Valiliğini ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektiler.

Rejim güçleri ve destekçilerinin son dönemlerde artan saldırılarından dolayı Türkiye sınırına 1 milyon 200 bin sivil göç etmek zorunda kaldı.