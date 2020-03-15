Katar'dan, İran'a koronavirüs ile mücadelede 6 tonluk tıbbi destek paketi - Son Dakika

Katar, İran'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede destek amacıyla 6 tonluk acil tıbbi yardım paketi gönderdi.

Katar Kalkınma Fonu (QFFD) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'a gönderilen yardım paketinin yaklaşık 6 tonluk tıbbi ekipman ve malzemeden oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, Doha'nın uluslararası toplumu tehdit eden bu salgınla mücadele için uluslararası çabaları desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Katar, geçen hafta da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Filistin'e 10 milyon dolar değerinde tıbbi ekipman ve cihaz desteği sağlamıştı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse İran'ın tamamında etkili olmuştu.

İran'da vaka sayısı 13 bini aşarken, can kaybı 724'e yükseldi.