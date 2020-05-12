Katar'dan Kongo, Angola ve Arnavutluk'a tıbbi yardım - Son Dakika

Katar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kongo, Angola ve Arnavutluk'a tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, "Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani'nin talimatı üzerine, Kovid-19 salgınıyla mücadele etmesi için Kongo, Angola ve Arnavutluk'a acil tıbbi yardım malzemesi sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Katar, Kovid-19 salgınının başlamasıyla birlikte Filistin, Tunus, Lübnan, Cezayir, İran, Çin, İtalya, Nepal ve Ruanda dahil birçok ülkeye tıbbi yardım malzemesi göndermişti.