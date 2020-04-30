Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının doğuracağı ekonomik sonuçlarla mücadele için uluslararası toplumun birlik olması gerektiğini söyledi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, video konferans yöntemiyle bağlandığı Dünya Ekonomik Forumu'nda "Dünya Çapında Salgınla Mücadele ve Geçim Kaynaklarının Korunması" konusunda konuşan Al Sani, Kovid-19'un dünya ekonomisine etkilerinden söz etti.

Bir sonraki aşamanın, küresel ekonomiyle ilgilenen ülkeler için ekonomik ve finansal açıdan kolay olmayacağını belirten Katarlı Bakan, "Petrol fiyatlarında düşüş, ekonomide durgunluk ihtimalleri gibi salgının doğurabileceği ekonomik sonuçlarla mücadele için uluslararası toplumu iş birliği ve dayanışmaya davet ediyoruz." dedi.

Katar 20 ülkeye acil tıbbi yardım gönderdi

Katar'ın salgının patlak vermesinden bu yana 20 ülkeye acil tıbbi yardım gönderdiğini aktaran Al Sani, bu yardımların yanı sıra Katar Hava Kuvvetlerinin dost ülkelerde sahra hastanesi inşasına destek olduğunu ifade etti.

Ülkesinin Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek için çalışan uluslararası kuruluşlara da 140 milyon dolar yardım yaptığını kaydeden Al Sani, Katar'ın virüsle mücadelede kendi kendine yetebilme tedbirleri kapsamında, haftalık 8 milyon maske ürettiklerini anlattı.

Yerli solunum cihazı üretmek için çalışmalara başladıklarını söyleyen Al Sani, Katar'ın ekonomisini korumak için uzun vadeli mali teşvik tedbirleri aldığını dile getirdi.

Al Sani konuşmasında ayrıca, 2022'de ev sahipliği yapmaya hazırlandıkları FIFA Dünya Kupası'nı en iyi şekilde düzenleme konusunda kendilerine güvendiklerini belirtti.

Katar Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle ülkede 10 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 12 bin 564'e yükseldiğini açıklamıştı.